Messina. Il presidente del IV Quartiere lascia il Pd e passa con De Luca - Tempostretto

Matteo Grasso ha annunciato questa mattina il cambio di partito

MESSINA – Adesso è ufficiale: Il presidente del IV Quartiere Matteo Grasso passa a Sicilia Vera. Dopo l’autosospensione dal Pd di qualche giorno fa, Grasso lascia definitivamente il partito con cui ha conquistato la presidenza della IV Municipalità per appoggiare Cateno De Luca. L’ufficialità è arrivata nel corso della mattinata, quando lo stesso presidente si è seduto al fianco dell’ex sindaco di Messina durante la conferenza di presentazione dei nomi dei candidati regionali con Sicilia Vera.

“Ringrazio Cateno di avermi invitato qui – dichiara Grasso, che spiega le ragioni della sua scelta – perché è l’unico che può cambiare le cose. Il mio filo conduttore in questi primi mesi di elezione è stato il bene di Messina al di là di tutto. Questo mi porta qui al suo fianco. Con lui presidente della Regione, Messina avrebbe un ruolo di primo piano”.

“Avevo detto a tutti di andare oltre gli schieramenti – racconta De Luca – in una città in cui abbiamo visto l’alternanza consociativa. Cioè quella dinamica per cui oggi ci sei tu e non tocco niente e viceversa. Noi non siamo così Io punto a una Messina forte, oggi questo si sta compiendo e oggi Messina è baricentro di equilibri regionali e nazionali. Oggi la città deve essere unita a sostegno di un progetto che è nato qui, perché se siamo qui è perché i messinesi mi hanno voluto”.