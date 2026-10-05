Messina. Il ricordo di Norma Cossetto, l’obiettivo di dedicarle un luogo

Studentessa uccisa nell'ottobre 1943 dai partigiani comunisti slavi

Si è svolta ieri, domenica 4 ottobre 2026, al Monumento alla Batteria Masotto la manifestazione patriottica denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento ha visto la presenza del consigliere comunale di FDI Dario Carbone, del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Ciccio Rizzo, del presidente del Circolo dello Stretto di FDI, Piero Adamo, delle Associazioni “Atreju – La Compagnia degli Studenti” ed è stato arricchito dalla testimonianza del dottor Stracuzzi, esule di seconda generazione e di molti cittadini.

“Il ricordo e la memoria sono importanti ed il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato. Dopo la deposizione di una rosa, abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane italiana” dichiara Pietro Lanzafame a nome del Comitato X Febbraio di Messina.

“È stata una manifestazione condivisa che ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini presenti ed è stata ribadito l’impegno a trovare un luogo adatto da intitolare a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile, dopo il tanto atteso esito favorevole della Commissione Toponomastica del Comune di Messina” conclude Dario Carbone, consigliere comunale di FdI.