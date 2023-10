Messina. Il secondo Torneo dello Stretto di baseball per ciechi all'Etna Blind - Tempostretto

È stato un successo il secondo torneo organizzato al Primo Nebiolo dall'Unime che chiude con una vittoria e due sconfitte

MESSINA – In una splendida cornice, allestita in maniera certosina dal team universitario, e sotto un sole decisamente estivo, si sono sfidate nella due giorni di gare oltre alla compagine padrone di casa anche l’Etna Blind di Paternò (che per l’occasione ha stretto una collaborazione con la Società Umbria Redskin, avvalendosi di 4 giocatori e di un tecnico proveniente dalla Società Leonessa Brescia) ed il San Giorgio di Reggio Calabria (che per l’occasione si è fatta coadiuvare da giocatori proveniente dalla Leonessa Brescia).

Lo staff tecnico universitario interamente al femminile, del quale fanno parte Emilia Ammirato, nella veste di manager, coach Luisa Colosi, Hannah Curby, Emanuela Pianotti e Loredana Garufi (Assistenti/Giocatrici), ha espresso a fine manifestazione grande soddisfazione per il lavoro fatto fino ad adesso, prontissimi per approcciarsi alle prossime sfide. Grande soddisfazione anche da parte di Silvia Bosurgi, presidente della Ssd UniMe, soddisfatta sia per il risultato sportivo che per l’ottima riuscita dell’evento.

Paternò supera San Giorgio in finale

Nella prima giornata di gare ottimo l’esordio della Ssd Unime, che ha portato a casa la vittoria nella partita d’esordio del torneo superando per 3-2 il team di Paternò. Nelle gare successive, complice anche l’emozione ed alcuni acciacchi, la squadra di casa ha perso le rimanenti gare (4-1 contro San Giorgio e 7-1 di nuovo contro Etna Blind), regalando alle altre due compagini la finale, giocata nella giornata di domenica. A senso unico l’ultimo atto della manifestazione, con la squadra di Paternò che ha regolato per 7-0 il team calabrese, aggiudicandosi la seconda edizione del Torneo dello Stretto dedicato al baseball per ciechi.

Tirando le somme, il torneo è risultato molto importante per la squadra messinese, non tanto per il punteggio finale ma perché, come ultimo impegno stagionale, è stato un banco di prova determinante per l’eventuale partecipazione alla massima serie del campionato 2024. A questo punto, non rimane che attendere la decisione della Lega Italiana baseball ciechi ed ipovedenti, rappresentata durante il torneo dal segretario generale Stefano Malaguti, sull’ammissione della Ssd Unime al prossimo campionato.