Messina. "Il torrente Fiumara Guardia appena pulito e già preda degli incivili" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Servono più controlli"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare, mio malgrado, che il torrente Fiumara Guardia (zona nord), nonostante sia stato pulito pochi giorni fa, devo dire in maniera eccellente, è già bersaglio di chi tiene in ostaggio la città, vale a dire gli incivili che buttano immondizia dappertutto. Servono veramente più controlli e pugno duro contro questi barbari. Inoltre segnalo che, nello stesso torrente, dopo la pulizia straordinaria, sono stati lasciati, dalla ditta incaricata, tutti i rifiuti ingombranti qua e là, ritengo e spero per essere raccolti. Al primo acquazzone, tutto il lavoro fatto sarà vano”.

L’amministrazione sta portando avanti un capillare lavoro di pulizia dei torrenti che, in tale portata, non si era mai visto a Messina. Purtroppo, però, le cattivi abitudini non passano.