Pulizia dei torrenti: entro fine anno saranno liberati da rifiuti e vegetazione infestante VIDEO - Tempostretto

7 milioni per mettere in sicurezza 170km di corsi d'acqua. Ecco come si presentavano prima dell'inizio dei lavori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Lavori in corso su 72 torrenti cittadini: ben 170 km saranno libererati da rifiuti e vegetazione infestante. Con l’assessore del Comune di Messina Francesco Caminiti abbiamo visitato i corsi d’acqua della zona sud, in particolare nei villaggi di Briga, Giampilieri e Ponte Schiavo, nei quali dei grossi mezzi meccanici sono a lavoro per la risagomatura e ripristino della sezione idraulica.

“Nei torrenti abbiamo trovato di tutto, anche rifiuti pericolosi”

Interventi da 7 milioni di euro che stanno coinvolgendo tutti i torrenti della città. “Non si era mai fatto“, spiega l’assessore. Ma la folta vegetazione purtroppo non è l’unico intralcio all’acqua che scorre nei giorni di piogge intense, il problema principale è costituito dai rifiuti abbandonati. Sacchetti non differenziati di ogni genere, cumuli di materiale edile, ingombranti e anche rifiuti pericolosi. Il direttore dei lavori, l’ingegnere Alessandro Visalli, racconta quanto questo aspetto rallenti i lavori.

