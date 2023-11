Messina. Impianti sportivi, FdI torna alla carica sul mancato riscontro della nota regionale - Tempostretto

Il capogruppo Gioveni ha interrogato Basile per sapere se è stato inviato a Palermo il dossier sulle criticità da risolvere

MESSINA – Il capogruppo di FdI, Libero Gioveni, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Federico Basile e all’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro per avere chiarimenti circa le possibili inadempienze dell’amministrazione sull’impiantistica sportiva, per la quale la Regione si era offerta di sostenere economicamente la risoluzione di alcune criticità. In particolare Gioveni, chiede di sapere se e quando il sindaco e l’assessore hanno “attivato formalmente gli uffici competenti a riscontrare la nota del 18 maggio scorso dell’assessorato regionale allo Sport dopo la seduta del 29 agosto”; quando, quali e quanti impianti e per quali criticità sono stati eventualmente segnalati nell’eventuale dossier tecnico di riscontro alla suddetta nota.

La seduta straordinaria sulle condizioni degli impianti

La questione risale alla citata seduta straordinaria di Consiglio comunale del 29 agosto scorso, convocata per discutere di gestione degli impianti sportivi cittadini. Nell’occasione, Gioveni aveva chiesto all’assessore Finocchiaro e all’esperto Francesco Giorgio (presente anch’egli alla seduta), se i tecnici del competente Dipartimento avevano riscontrato la nota del 18 maggio 2023 dell’assessorato regionale allo Sport con la quale si invitava Palazzo Zanca a presentare delle schede tecniche di quegli impianti che presentavano criticità, con l’obiettivo di assegnare al Comune di Messina le risorse necessarie ad eliminarle. “Con mio grande rincrescimento – spiega Gioveni – appresi in quella seduta dal dottor Giorgio che gli uffici non avevano ancora dato seguito alla nota assessoriale, con l’aggravante che la medesima nota peraltro ne integrava una precedente del 17 marzo 2021, perfettamente identica, con la quale si chiedeva di riportare il medesimo fabbisogno delle infrastrutture sportive cittadine, ma mai, appunto, trasmesso! Naturalmente l’esperto Giorgio – prosegue Gioveni – in quella stessa seduta del 29 agosto, dopo aver rappresentato al sottoscritto e all’Aula gli inadempimenti degli uffici, si impegnò a sollecitare gli stessi a dare riscontro alla nota della Regione, soprattutto perché, fortunatamente, la stessa non aveva una scadenza”.

“Il non riscontro della nota sarebbe atto gravissimo”

Essendo trascorso due mesi e mezzo dall’impegno assunto col Consiglio comunale, il capogruppo di FdI chiede adesso di sapere se la nota è stata nel frattempo riscontrata. “In caso di ulteriore e reiterato mancato riscontro alla nota assessoriale, il fatto non potrà che ritenersi di inaudita gravità rispetto alla quale il sindaco dovrà certamente valutare gli opportuni provvedimenti politici da adottare accertandone le responsabilità”, chiosa Gioveni.