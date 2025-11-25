Messina. L’imposta di soggiorno diventa digitale, ecco il nuovo sito

Semplifica gli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive, consentendo dichiarazioni automatiche e in formato massivo

MESSINA – Un altro passo verso la digitalizzazione dei servizi tributari, con il nuovo portale dedicato alla gestione dell’imposta di soggiorno. La piattaforma, che sarà presentata ufficialmente mercoledì 26 novembre, mira a rendere più efficienti e meno onerosi gli adempimenti richiesti ai legali rappresentanti delle strutture ricettive (come alberghi, B&B e case vacanze).

Attraverso il portale, gli operatori potranno compilare e trasmettere i dati relativi alle presenze degli ospiti e calcolare l’importo dell’imposta dovuta.

Quattro modalità

La piattaforma offre quattro diverse modalità per la compilazione e l’invio della documentazione, adattandosi alle diverse esigenze gestionali:

Dichiarazione presenze Questo è il servizio standard che permette agli utenti certificati di presentare on-line la dichiarazione trimestrale dell’Imposta di Soggiorno. Il modulo, compilato manualmente dal legale rappresentante, viene inviato tramite il portale, che accetta anche la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati.

Registro presenze Un servizio avanzato che funge da supporto alla gestione quotidiana. Permette di registrare i check-in e i check-out e le eventuali esenzioni dal pagamento dell'imposta. Il vantaggio principale è che, a fine periodo, il sistema genera automaticamente la dichiarazione, pronta per l'invio on-line, eliminando l'errore umano nella rendicontazione finale.

Caricamento presenze Dedicato alle strutture più grandi e dotate di software gestionale proprio. Consente di effettuare il caricamento dei dati di check-in e check-out in modalità massiva , tramite un flusso excel conforme alle specifiche richieste. I dati caricati vengono elaborati e resi disponibili nel "Registro Presenze", permettendo anche in questo caso la generazione automatica della dichiarazione trimestrale.

Modello 21 Il servizio è mantenuto per la redazione e la trasmissione del Modello 21 (il Conto della gestione), un documento contabile che deve essere inviato al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il nuovo portale rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare e finanziare, attraverso il gettito dell’imposta, gli interventi in materia di turismo, manutenzione dei beni culturali e servizi pubblici locali, come previsto dal Regolamento comunale.