Currò è anche segretario cittadino di Rifondazione Comunista

Stanotte l’automobile di Antonio Currò ha subito un incendio che ha messo a rischio l’intero stabile. Segretario cittadino di Rifondazione comunista e impegnato nell’Unione inquilini, è notoriamente impegnato nella lotta per il diritto alla casa in città così come in diversi percorsi di riscatto sociale e di denuncia.

