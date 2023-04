Messina in finale della Coppa delle Province, superate Ragusa e Catania - Tempostretto

Dopo 10 anni la rappresentativa di giovani tennisti messinesi torna in finale. I nati nel 2013-2014-2015 sfideranno i pari età di Palermo o Siracusa per il titolo

MESSINA – Buon momento di forma del tennis messinese come conferma la finale raggiunta quest’anno nella Coppa delle Province, una competizione riservata ai migliori under10. La rappresentativa di giovanissimi atleti messinesi nati nel 2013, 2014 e 2015 ha superato al primo turno la formazione di Ragusa per 9-0, in trasferta al Green Club Modica. Mentre nella partita successiva, valida come semifinale, ha superato ancora in trasferta Catania per 8-1, sui campi della Tennis School Montekatira.

La formazione peloritana, guidata dai maestri Fabio Branca e Carmelo Arasi e dal delegato provicinale Fit Messina Roberto Branca, è composta da 15 tennisti che sono stati selezionati e sono tesserati con il Circoletto dei Laghi (10), il Ct Vela Messina (3), il Ct Brolo (1) e il Tennis Merì (1). La finale per la rappresentativa di Messina mancava da 10 anni e il titolo sarà in palio contro la vincente dell’altra semifinale, Palermo-Siracusa. Con la vittoria dei primi l’incontro si disputerebbe in casa, mentre se in finale avanzasse Siracusa la formazione di Messina andrebbe nuovamente in trasferta sabato prossimo.

I protagonisti della rappresentativa di Messina

Nati 2013: Arianna Fede (Circoletto dei Laghi), Chiara Genovese (Tennis Merì), Claudio Ninni Finocchiaro (Ct Vela Messina), Antonino Zumbo (Circoletto dei Laghi), Tancredi Iraci (Circoletto dei Laghi) e Lorenzo Ricciardello (Ct Brolo).

Nati 2014: Marta Mammoliti (Circoletto dei Laghi), Maia Artemisia (Circoletto dei Laghi), Carlotta Palano Quero (Ct Vela Messina), Gabriel Consolo (Circoletto dei Laghi) e Giovanni Greco (Circoletto dei Laghi).

Nati 2015: Ludovica Mammoliti (Circoletto dei Laghi), Asia Arena (Circoletto dei Laghi), Emanuele Fucile (Circoletto dei Laghi) e Piermario Delia (Ct Vela Messina).

I risultati della sfida con Catania

Finocchiaro Claudio vs Riso Riccardo 62 64

Fede Arianna vs Tosto Michela 60 60

Finocchiaro/Zumbo vs Scalia/Cuntrò 62 62

Consolo Gabriel vs Stella Roberto 64 62

Mammoliti Marta vs Arenas Lopez 60 63

Greco/Mammoliti vs Boemi/Nicolosi 60 62

Fucile Emanuele vs Lanzerotti Luca 61 62

Mammoliti Ludovica vs Todaro Asia 26 63 67

Fede/Genovese vs Tosto/Pezzino 62 62

