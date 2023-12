Messina. In regola con la Tari ma va a gettare rifiuti sui colli, beccato dalle telecamere VIDEO - Tempostretto

Dallo scorso ottobre, per gli abbandoni dei rifiuti in strada scatta la denuncia penale

MESSINA – Regolarmente iscritti all’Ufficio Tributi e in regola con la Tari. Eppure alcuni cittadini, invece che gettare i rifiuti sotto casa o, al massimo, nelle isole ecologiche, preferiscono abbandonarli sui colli. Uno di questi, ma non è un caso isolato, è un “professionista stimato”, secondo le parole del sindaco Federico Basile, e che è stato beccato dalle telecamere.

“Qualcuno – dice il sindaco – forse pensava che la lotta contro gli incivili avesse avuto un rallentamento, ma vi assicuro che non è per nulla così. A dimostrazione di questo, da oggi fino alla data del 29 dicembre, giorno in cui terremo una conferenza stampa per comunicare i report di questi mesi, pubblicherò alcuni tra i video che mi hanno lasciato interdetto, non solo per il gesto ma soprattutto nell’apprendere da chi ha eseguito le indagini che i soggetti sono professionisti stimati regolarmente iscritti all’Ufficio Tributi ed in regola con la Tari”.

Dal 9 ottobre 2023, ai sensi degli articoli 255 e 192 del decreto legislativo 152/2006, la legge prevede per coloro che si macchiano di tali reati la denuncia penale alle autorità giudiziarie oltre che il sequestro dei mezzi propri.

“Mi chiedo e vi chiedo – conclude Basile -: ma siamo davvero sicuri che vale ancora la pena rischiare una denuncia penale pur di abbandonare sacchetti di rifiuti per strada?”.