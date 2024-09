Messina in tutto il mondo con Etro: la città al centro della nuova campagna autunno-inverno

Lo Stretto e le "atmosfere delle leggende omeriche" al centro della campagna pubblicitaria voluta dal messinese Marco De Vincenzo

MESSINA – La nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 2024 di un grande marchio della moda mondiale passa da Messina. Si tratta di Etro, “guidata” dal messinese Marco De Vincenzo, creative director tra i più apprezzati in Italia e in tutto il mondo, e tornato in città più volte nei mesi scorsi tanto per premi ed eventi quanto per gli scatti della sua campagna.

Sui social di Etro sono apparse le prime due pillole. Una copertina su Facebook (nella foto, appunto), e un reel su Instagram in cui si legge: “Etro presenta la nuova campagna pubblicitaria autunno inverno 2024 ispirata alle atmosfere delle leggende omeriche e ambientata sullo sfondo etereo di Messina, città natale del Creative Director Marco De Vincenzo“. E il post è completato da una citazione di Omero, dall’Odissea.

Etro è sbarcata a Messina grazie a Marco De Vincenzo, che non ha mai nascosto il legame con la sua città. Da lì, nei mesi scorsi, il sodalizio con l’amministrazione e quegli scatti all’alba a Capo Peloro, che verranno rivelati soltanto in seguito. E non sono escluse sorprese, sempre con Messina al centro di una campagna pubblicitaria mondiale.