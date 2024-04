Da Messina alla moda mondiale, Marco De Vincenzo: qui il suo prossimo progetto VIDEO

Sul palco del Palacultura è stato premiato e ha raccontato l'amore e l'orgoglio per la città in cui è cresciuto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I segreti del suo successo e i sogni realizzati di Marco De Vincenzo. Partito da Messina appena diciottenne ha viaggiato, studiato e sperimentato. Il mondo della moda mondiale gli ha aperto le porte e ora è un designer di successo per Etro e Fendi. Ma non dimentica le sue radici, Messina la porta sempre nel cuore e la renderà protagonista del suo prossimo progetto. Non ha svelato nulla di più dal palco del Palacultura sul quale è stato premiato per la sua carriera dal sindaco Federico Basile.

“Eventi come il Me Fashion Award mi rendono orgoglioso di Messina”

Era il super ospite della serata dedicata alla moda “me Fashion Award”, organizzata per la seconda edizione dalla giornalista Patrizia Casale. E anche di lei ha parlato anche nell’intervista De Vincenzo. “Le prime sfilate messinesi a cui ho partecipato più di 20 anni fa erano sempre organizzate da Patrizia e mi fa piacere sapere che sia sempre lei il punto di riferimento per la moda in città. Eventi di questo tipo mi rendono orgoglioso di essere messinese”.

Vestire Angelina Mango e vincere il Festival di Sanremo

L’ultimo successo che ha celebrato il designer è stato vestire la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango. “Quella notte è stato un po’ come vincere il Festival. Il telefono continuava a squillare e il lavoro di squadra ha premiato”, racconta. Ma la giovane Mango non era la prima cantante che indossava delle sue creazioni, l’anno precedente era toccato a Levante. Ma nel suo curriculum De Vincenzo vanta anche Beyoncè fra le star internazionali.

