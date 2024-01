Messina. In viale Principe Umberto la "Casa del rider" - Tempostretto

I ciclofattorini avranno un punto d'appoggio in centro città

Spogliatoi, bagni e un punto d’appoggio. La “Casa del rider”, in italiano ciclofattorino, cioè chi consegna cibo a domicilio, sarà realizzata in una cabina Enel dismessa, in viale Principe Umberto, accanto all’Orto Botanico.

Per trasformarla servono interventi di manutenzione straordinaria. Il progetto è stato redatto per un importo di 93mila euro e il Comune di Messina ha invitato tre imprese a presentare un’offerta, procedura consentita dal codice degli appalti per lavori di importo inferiore a 150mila euro.

I lavori sono stati aggiudicati alla Nuova Edil, che ha offerto un ribasso del 23,2323 % per un importo complessivo di 44mila euro. L’aggiudicazione diverrà efficace dopo le verifiche del possesso dei requisiti. Restano 33mila euro di somme a disposizione (per spese tecniche, imprevisti, allacci, arredi, conferimento a discarica e iva) mentre 16mila euro saranno economie da ribasso.