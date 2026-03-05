Messina, inaugurata la nuova sede di Fs Engineering

La società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato "opererà a supporto delle principali direttrici di sviluppo infrastrutturale in Sicilia e nel sud", è stato annunciato

MESSINA – Fs Engineering, società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha inaugurato oggi la nuova sede di Messina. “Un presidio operativo sul campo per rendere sempre più capillare l’azione tecnico-ingegneristica sul territorio nazionale. La sede nasce in collaborazione con Ansfisa – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – con l’obiettivo di integrare competenze, dati e strumenti digitali a supporto della sicurezza e dell’efficienza delle infrastrutture.Il presidio di Messina opererà a supporto delle principali direttrici di sviluppo infrastrutturale in Sicilia e nel Mezzogiorno”, viene comunicato.

In collegamento è intervenuto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Innfrastrutture e dei Trapporti Matteo Salvini.

“Il nuovo presidio di Messina è concepito come hub tecnico-operativo per attività di progettazione, direzione lavori, verifiche, monitoraggio e digitalizzazione degli asset infrastrutturali. La scelta di Messina assume inoltre una valenza strategica per l’intero Paese, anche in relazione alle grandi opere programmate nell’area dello Stretto e ai corridoi di mobilità del Sud. L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione industriale che ha portato Italferr a diventare FS Engineering: una tech-company dell’ingegneria integrata e digitale, in Italia e sui mercati internazionali”.

Ha evidenziato l’amministratore delegato e direttore generale Dario Lo Bosco, “Con il nuovo hub dedicato a progettazione, monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, siamo sempre più vicini ai territori dove nascono le grandi infrastrutture del Paese. Con orgoglio oggi inauguriamo una sede FS Engineering nell’area dello Stretto, dove tecnologie avanzate e modelli digitali supporteranno qualità, sostenibilità ed efficienza”.

Si legge in una nota: “La collaborazione con Ansfisa si fonda sul Protocollo d’Intesa sottoscritto a Roma il 30 aprile 2025, che ha avviato un lavoro congiunto su modelli, best practice e sistemi digitali avanzati per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie. Il presidio di Messina consente di dare continuità operativa a tale impostazione, favorendo un confronto tecnico strutturato, laboratori e formazione congiunta, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla sostenibilità e alla gestione predittiva del rischio”.