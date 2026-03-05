“Avevamo offerto la candidatura di Musolino, il centrosinistra ha perso un’occasione”

La senatrice non sarà la candidata sindaca di Messina per la coalizione. Critiche da Faraone, vicepresidente di Italia Viva

MESSINA – Caos nel centrosinistra. Mentre il Pd vota la mozione del segretario provinciale Hyerace a sostegno della candidata Antonella Russo, con una spaccatura interna, arriva una nota polemica di Italia Viva. Si considera un’occasione perduta la mancata candidatura a sindaca di Messina di Dafne Musolino.

Ecco la nota di Davide Faraone, vicepresidente del partito di Renzi, al tavolo politico con Casa Riformista: “Avevamo offerto alla coalizione di centrosinistra la disponibilità di una candidatura autorevole come quella della senatrice Musolino, alla quale avevamo chiesto un impegno straordinario per la sua città. Siamo convinti che fosse la candidatura più adatta per competere e non solo per partecipare. Purtroppo tanti giorni sono passati invano. Così invece che discutere con la città si è discusso nelle sedi chiuse di partito. Per questo con grande dispiacere comunico che la candidatura di Dafne non è più sul tavolo e ci convocheremo nelle prossime ore per decidere cosa fare”.

Possibili convergenze con il movimento di Sciacca e Giorgianni?

Di recente, la senatrice aveva auspicato una convergenza con il movimento civico “Rinascita Messina”, guidato da Gaetano Sciacca, in convergenza con l’ex senatore ed ex magistrato Angelo Giorgianni. Si può ipotizzare che Italia Viva rompa con il centrosinistra e crei una sinergia con la realtà che candida l’ingegnere Sciacca in ticket con Giorgianni? Allo stato attuale non si può escludere nulla.

Articoli correlati