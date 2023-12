Messina. Inaugurati palestra e campo esterno all'Istituto Comprensivo "Vittorini" - Tempostretto

Il sito potrà essere utilizzato per le attività didattiche e dalle associazioni sportive

MESSINA – Sono stati inaugurati questa mattina i lavori di pavimentazione della tensostruttura della palestra e il campo sportivo esterno dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, del presidente della V Municipalità Raffaele Verso con una rappresentanza del Consiglio circoscrizionale, e del dirigente scolastico Giovanni Maisano. I locali sono stati ristrutturati e riqualificati con i finanziamenti nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali Europei Sicilia 2014/2020 Azione 10.07.1, per la creazione di un sito polivalente da utilizzare in modalità “dual use”, ovvero sia per le attività didattiche che per quelle delle associazioni sportive.

“Si va avanti sempre in sinergia – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – riqualificando il nostro patrimonio edilizio scolastico. Per questo plesso si è anche proceduto all’efficientamento energetico, con la sostituzione degli infissi ed altri interventi in tal senso. Ringrazio il prof. Maisano, con il quale si è creato un proficuo rapporto di collaborazione, che ha consentito di raggiungere un buon risultato, al servizio della comunità scolastica e del territorio”.