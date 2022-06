Messina. Inaugurazione mostra "Donne e paesaggi", presentazione libro "L'altra via" - Tempostretto

Due appuntamenti culturali nella giornata odierna: l'inaugurazione della mostra di Lorenzo Di Vittorio, che rimarrà esposta fino al 28 giugno alla galleria Cavour; e la presentazione dell'ultimo libro di Simone Perotti alla Feltrinelli Point

MESSINA – Questa sera alla Galleria Arte Cavour sarà inaugurata, alle ore 18, la mostra “Donne e paesaggi” di Lorenzo Di Vittorio. La mostra personale di pittura rimarrà esposta sino al 28 giugno e sarà fruibile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 17 alle 20. Sempre nella serata di sabato, alle ore 18:30, presso la Feltrinelli Point di Messina, Simone Perotti presenterà il suo ultimo libro “L’altra via”, dialogherà con l’autore Paolo Casuscelli.

L’altra via di Simone Perotti

All’inizio di marzo 2020 Simone parte con F., la sua fidanzata, per Citera, dove hanno comprato un rudere in pietra da ristrutturare. Non immaginano che per molti mesi non potranno più allontanarsene, bloccati sull’isola greca dai rigori della pandemia che ha colpito il mondo. Come novelli Robinson, i due cominciano i lavori, con l’aiuto di qualche maestranza locale, ma costruendo per quanto possibile ogni

cosa con le loro mani: dal tetto fino agli arredi. Intanto, nel silenzio e nella lontananza senza precedenti in cui sono costretti, Simone comincia a immaginare un «dopo», non solo per loro ma per tutti. Non si limita a sognare, ma cerca di progettare concretamente un mondo in cui ognuno possa ritrovare il piacere di costruire oggetti e pensieri. In cui ci si possa liberare del superfluo e dei condizionamenti, e tornare padroni del proprio tempo e del proprio destino. Un’avventura nel cuore del Mediterraneo, un inno all’armonia possibile tra mente e corpo, un pamphlet sul futuro di cui abbiamo bisogno.

Nato a Frascati da famiglia ligure, Simone Perotti si laurea A 23 anni in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Consegue un bachelor in Comunicazione e inizia la carriera di consulente e poi manager in agenzie e aziende italiane e multinazionali. Nel frattempo continua a scrivere racconti e articoli per riviste underground e a navigare.

“Donne e paesaggi”, la mostra di Di Vittorio

Lorenzo Di Vittorio è di Erice, sarà ospite della città di Messina per il periodo della mostra. In esposizione figure di donne e paesaggi siciliani. Di Vittorio ha un curriculum di mostre di altissimo livello e altrettante critiche positive nel mondo artistico. La sintesi del tratto e dei colori abbinato all’impegno sociale ne fanno un artista completo.

Oltre agli stupendi paesaggi saranno esposte pitture incentrate sulla realtà delle donne. Ciò che è raffigurato coniuga i luoghi e persone espressi nelle tele all’interpretazione personale di stampo intellettuale, accompagnando lo spettatore in un viaggio libero da preconcetti tossici per portarlo con sé in un percorso immaginativo che permette di poter apprezzare a pieno i contesti che gli si aprono innanzi.