Messina, incassata la fidejussione. Ora l’affiliazione e il mercato

Rigettato il ricorso della vecchia proprietà. In carico alla nuova restano 290mila euro, oltre ai 200mila già pagati per l'acquisto all'asta

Notizie positive per il futuro calcistico del Messina: l’attesa per la svolta amministrativa del club si è finalmente conclusa, sbloccando i passaggi necessari per la piena operatività della nuova società. L’incasso da parte della Lega Pro della garanzia finanziaria depositata per la scorsa stagione ha di fatto liberato la squadra da vincoli federali, aprendo la strada alla nuova gestione.

Copertura del debito sportivo

L’incasso della polizza fideiussoria, del valore di 350.000 euro, è stato reso possibile a seguito del rigetto del ricorso presentato dalla precedente proprietà, mettendo fine a uno stallo durato settimane.

Questa somma permetterà alla curatela fallimentare di onorare gran parte delle pendenze ereditate. Nello specifico, la cifra è destinata a coprire sia gli stipendi lordi relativi alla stagione 2024/25 (quantificati in 166.000 euro) sia gli oneri fiscali e previdenziali corrispondenti (circa 180.000 euro).

Resta da saldare un debito sportivo residuo che si attesta attorno ai 290.000 euro. La neo-costituita società subentrante, guidata dal presidente Justin Davis e dal vice Morris Pagniello, dovrà provvedere al saldo di questo importo prima di concludere i passaggi formali.

L’iter per la nuova società

Superata la fase del debito, la nuova società potrà procedere all’ottenimento dell’affiliazione alla F.I.G.C. e alla nuova matricola. Contestualmente, è prevista la sottoscrizione di un atto notarile per l’acquisto del ramo d’azienda sportivo nell’ambito della procedura fallimentare, che includerà la cessione dei contratti dei calciatori e del titolo sportivo.

Queste procedure dovranno essere completate entro il 10 dicembre, data in cui è fissata la conclusione dell’attuale esercizio provvisorio.

Sbloccato il mercato

La risoluzione dello stallo amministrativo ha un impatto diretto sul fronte sportivo. Con la conclusione degli adempimenti burocratici, si sbloccherà immediatamente il mercato in entrata, che per la serie D riapre ufficialmente il 1 dicembre.

Il direttore sportivo Giovanni Martello potrà così finalizzare i tesseramenti già definiti (tra cui quelli del portiere Matteo Giangregorio e del difensore Ranieri Ruffino) e portare a termine le trattative precedentemente “congelate”.