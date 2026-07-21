 Messina. Mattinata di fuoco in città e provincia

Messina. Mattinata di fuoco in città e provincia

Alessandra Serio

Messina. Mattinata di fuoco in città e provincia

martedì 21 Luglio 2026 - 18:20

Preoccupa l'incendio a Larderia. Un uomo intossicato dal fumo. Fiamme anche a Merì e Barcellona

Terza giornata di allerta rossa incendi e nuova mattinata di fuoco, per Messina e la sua provincia, dove i Vigili del Fuoco hanno fatto fronte a diverse richieste di intervento.

Altro giorno di fuoco, un intossicato a Messina

La situazione più critica si è verificata in città dove un uomo di 74 anni è stato trasportato al Policlinico dopo essere rimasto intossicato dal fumo mentre tentava di domare le fiamme che minacciavano una sua proprietà. I pompieri sono intervenuti a Larderia dove il fronte dell’incendio divampa da ore.

Fiamme anche in provincia

In provincia sono partiti diversi roghi soprattutto sul versante tirrenico. In particolare a Merì, dove un incendio è divampato nel torrente, e a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un grosso rogo ha danneggiato il verde e lambito le abitazioni sulla collina centrale di Gala.

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