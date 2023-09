Vigili del fuoco al lavoro da ieri

Sono stati spenti alle 6 di stamattina gli incendi che si erano sviluppati ieri tra le colline di Zafferia e Larderia. Gran lavoro da parte dei vigili del fuoco, ma sono andati distrutti alcuni ettari di vegetazione.

Tregua in zona sud ma torna a bruciare la zona nord, in particolare Castanea. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno evitato il peggio, ma bisogna fare i conti anche col vento che alimenta le fiamme.