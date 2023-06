Messina. Incendio all'ex ospedale "Margherita" - Tempostretto

Alle 20.30 di oggi, dopo diverse ore, si è concluso l'intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Nel pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio nei locali dell’ex ospedale “Regina Margherita”. I vigili sono impegnati, da diverse ore, per domare le fiamme e sono presenti pure i carabinieri. Ci scrive un lettore che abita nella zona: “Ennesima dimostrazione dello stato di abbandono di un complesso edilizio così importante e lasciato in questo stato dalla solita Regione siciliana. Sono anni che denunciamo la presenza di vandali in questa struttura”.

Aggiornamento delle 20.30: l’operazione di spegnimento dell’incendio è stata completata. Le indagini sono in corso.