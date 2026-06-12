 Messina. Incendio in falegnameria, intervento dei VdF

Messina. Incendio in falegnameria, intervento dei VdF

Giuseppe Fontana

Messina. Incendio in falegnameria, intervento dei VdF

venerdì 12 Giugno 2026 - 14:20

Domato il rogo partito dal capannone di Giampilieri, nessuno è rimasto coinvolto

Messina – La prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco e la tempestività del proprietario hanno permesso di domare le fiamme scoppiate in una falegnameria di Giampilieri prima che l’incendio si propagasse pericolosamente. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi.

Incendio in falegnameria

Le fiamme sono partite dall’interno del capannone e si sono propagate velocemente al tetto e alla palazzina adiacente alla falegnameria. I pompieri hanno lavorato con un’autobotte, domando il rogo che, visto il materiale infiammabile contenuto all’interno del capannone, poteva avere conseguenze peggiori. Al momento non risultano feriti.

Messina. Incendio in falegnameria, intervento dei Vdf FOTO
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