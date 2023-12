Messina. Incendio in un capannone di Contesse - Tempostretto

Vigili del fuoco al lavoro

Sono ancora in atto le operazioni di spegnimento del rogo sviluppatosi in un capannone sito in Via Stazione nel quartiere di Contesse, a Messina.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio di questa struttura contenente rottami.

Le squadre provenienti dalla centrale con autopompa serbatoio e autobotte stanno ultimando l’intervento, con lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

AGGIORNAMENTO ORE 10

Sono terminate le operazioni, iniziate questa notte intorno alle ore 2, e le squadre hanno fatto rientro in sede. Nessuna abitazione nelle vicinanze, solo altri capannoni limitrofi non coinvolti dal rogo. Nessun rischio ambientale.