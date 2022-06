Messina. Incendio sulle colline della zona nord, vigili del fuoco al lavoro - Tempostretto

Soprattutto tra l'Annunziata e Pace, la cenere è arrivata fino alla zona centro sud della città

Vasto incendio sulle colline della zona nord, tra Pace e l’Annunziata. La cenere è arrivata anche nella zona centrosud della città, dove le temperature sono altissime e tali rimarranno per tutto il fine settimana.

L’incendio è partito da contrada Marotta, intorno a mezzanotte, e poi si è sviluppato. Vigili del fuoco al lavoro per evitare rischi soprattutto nella zona di Pace.

Incendio anche a Casalvecchio

Un vasto incendio ha interessato anche il territorio di Casalvecchio Siculo, creando forte apprensione tra la popolazione. Le fiamme, di natura quasi sicuramente dolosa, sono divampate nella zona a monte del paese sul lato di Antillo, in contrada Traversa nei pressi del cimitero comunale, e con il passare delle ore si sono avvicinate al centro abitato, sospinte anche da un leggero vento, fino alla zona Rocche quasi a ridosso delle abitazioni, vicino la chiesa di San Cosimo. In fumo ettari di macchia mediterranea, terreni coltivati e anche aree incolte, lambendo alcuni edifici rurali. Tanta la rabbia dei cittadini, soprattutto perchè ancora una volta la mano dell’uomo continua a distruggere il territorio mettendo a rischio l’incolumità dei residenti. In paese sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e il Corpo Forestale di Savoca per domare l’incendio, intervenendo su un fronte di fuoco che si è esteso per centinaia di metri, rendendo non facili le operazioni di spegnimento anche a causa della zona impervia. Sotto accusa anche quanti sfruttano poi le aree divorate dai roghi per realizzare pascoli, tra i primi ad essere sospettati per il divampare delle fiamme. Fino a tarda sera i casalvetini sono rimasti allerta, con in testa il sindaco Marco Saetti e gli amministratori comunali a coordinare i soccorsi, temendo che le fiamme potessero avanzare ulteriormente lambendo edifici e infrastrutture, ma nel corso della nottata l’incendio è stato spento e la situazione è rientrata.