 Messina. Incidente in galleria Spadalara, niente feriti ma traffico rallentato tra Boccetta e Centro

Messina. Incidente in galleria Spadalara, niente feriti ma traffico rallentato tra Boccetta e Centro

Marco Ipsale

Messina. Incidente in galleria Spadalara, niente feriti ma traffico rallentato tra Boccetta e Centro

martedì 03 Novembre 2026 - 13:11

Disagi alla circolazione in direzione sud con la Polstrada sul posto per gestire la viabilità

Paura e disagi al traffico lungo la tangenziale di Messina in direzione sud, dove in tarda mattinata si è verificato un incidente stradale all’interno della galleria Spadalara, l’ultima che si incontra prima di arrivare allo svincolo di Messina Centro, nel tratto compreso tra Boccetta e Centro.

Un’auto è andata a sbattere sulla parte laterale della galleria, restando bloccata in mezzo alla carreggiata. Sul posto la Polizia Stradale per mettere in sicurezza il tratto e interdire il transito sui settori più compromessi.

Per fortuna, nonostante i danni riportati, non si registrano feriti gravi. L’incidente ha però paralizzato la circolazione veicolare, bloccando completamente il flusso dei mezzi in transito verso Catania.

Dopo i rilievi di rito e la liberazione della carreggiata dai detriti, la Stradale ha sbloccato parzialmente la situazione consentendo la riapertura di una sola delle due corsie di marcia. Attualmente il traffico riprende a scorrere seppur molto lentamente, garantendo comunque un deflusso graduale rispetto al blocco totale iniziale.

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