Ex Silos Granai: demolizioni nel vivo, poi nuovo accesso al parcheggio Cavallotti VIDEO

Cantiere in azione anche per le modifiche alla viabilità interna del parcheggio per garantire il transito dei bus e dei cittadini

I lavori per l’abbattimento degli ex Silos Granai entrano nel vivo. Da oggi prendono il via gli interventi più complessi del cantiere, con la demolizione del silos numero 1 affacciato su via Magazzini Generali. L’operazione, che si protrarrà fino al 23 novembre, ha reso necessaria la chiusura al traffico veicolare dell’intera via Magazzini Generali e del breve tratto di via Natoli compreso fino a via I Settembre, zona in cui è situato l’accesso principale del parcheggio multipiano “Cavallotti”.

La situazione in cantiere

Le operazioni di demolizione procedono con l’ausilio di un imponente escavatore cingolato da demolizione. La pinza idraulica montata sull’estremità del lungo braccio meccanico sta demolendo dall’alto le pareti in cemento armato dell’imponente struttura industriale. L’intervento sta progressivamente sgretolando l’ampio prospetto del silos, su cui si trova l’iconico mega-murale raffigurante monumentali figure umane. Il braccio meccanico lavora metodicamente sulla parte alta e laterale della facciata, aprendo squarci nella muratura tra la polvere e i detriti accumulati alla base.

La nuova viabilità provvisoria per il parcheggio “Cavallotti”

Per non compromettere l’operatività del parcheggio multipiano “Cavallotti” e consentire la sosta e il transito continuo dei bus dell’Atm al piano terra, il Comune di Messina e l’Azienda Trasporti hanno definito una nuova viabilità interna temporanea. In particolare, nella carreggiata lato nord del piano terra del parcheggio è stato istituito il senso unico di marcia con direzione ovest-est, cioè da via I Settembre verso via Magazzini Generali.

L’accesso alla struttura, sia per gli autobus sia per le auto degli utenti, è previsto da via I Settembre in corrispondenza dell’incrocio con via Paolo Savoca. Per facilitare le manovre di svolta dei mezzi pesanti e la fluidità dei flussi, si sta provvedendo alla rimozione temporanea dell’isola rialzata davanti alla rampa di salita ai piani superiori e all’accorciamento della parte iniziale dello spartitraffico del piano terra. Operazione che è ancora in corso, motivo per cui l’accesso al parcheggio non è ancora stato spostato ma lo sarà nelle prossime ore.