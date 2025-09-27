 Messina. Incidente in via Cesare Battisti, grave un motociclista

Messina. Incidente in via Cesare Battisti, grave un motociclista

Redazione

Messina. Incidente in via Cesare Battisti, grave un motociclista

sabato 27 Settembre 2025 - 21:45

L'impatto con un'auto stasera e poi il trasporto di un 23enne ferito da parte del 118

MESSINA – Incidente stasera a Messina in centro. In via Cesare Battisti l’impatto tra la moto e un’auto, ancora una volta, e un motociclista 23enne è rimasto ferito in modo grave. Ed è stato trasportato all’ospedale “Piemonte”.

Oltre ai soccorsi del 118, sul posto la polizia municipale, coordinata dal comandante Giardina, per analizzare la dinamica dell’incidente, avvenuto vicino all’incrocio con via Primo Settembre. I vigili stanno disponendo i test per alcool e droga.

Tanti pure i giovani che sono accorsi sul luogo.

Incidente in via Cesare Battisti

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi
Università, a Messina richiesti più di duemila posti letto
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED