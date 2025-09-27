Messina. Incidente in via Cesare Battisti, grave un motociclista

L'impatto con un'auto stasera e poi il trasporto di un 23enne ferito da parte del 118

MESSINA – Incidente stasera a Messina in centro. In via Cesare Battisti l’impatto tra la moto e un’auto, ancora una volta, e un motociclista 23enne è rimasto ferito in modo grave. Ed è stato trasportato all’ospedale “Piemonte”.

Oltre ai soccorsi del 118, sul posto la polizia municipale, coordinata dal comandante Giardina, per analizzare la dinamica dell’incidente, avvenuto vicino all’incrocio con via Primo Settembre. I vigili stanno disponendo i test per alcool e droga.

Tanti pure i giovani che sono accorsi sul luogo.

