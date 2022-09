Messina. Incidente in via Consolare Pompea, muore 64enne - Tempostretto

Scontro tra auto e moto

Incidente mortale stamani a Messina, in via Consolare Pompea, nei pressi dei cannoni di Pace. Intorno alle 8.30 lo scontro tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un 64enne srilankese residente a Messina.

Sul posto i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Polizia Municipale, sezione infortunistica, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Da una prima analisi, l’uomo viaggiava in direzione centro città e avrebbe impattato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta per poi finire contro un’altra auto parcheggiata.