Alessandra Serio

Messina. Incidente in via Garibaldi, feriti e lunghe code

giovedì 21 Agosto 2025 - 17:36

Lievi lesioni per le persone coinvolte, traffico momentaneamente in tilt

Messina – Uno scontro tra auto in via Garibaldi ha coinvolto tre veicoli, nel pomeriggio di oggi, e costretto la Polizia Municipale a chiudere temporaneamente un tratto della corsia in direzione nord.

L’impatto ha registrato feriti, tutti apparentemente con lesioni lievi. Sono stati comunque visitati dal personale del 118 e sono sotto osservazione medica per approfondimenti. Sul posto la Polizia Municipale che ha riaperto al traffico tra villa Mazzini e la fontana del Nettuno. La circolazione è tornata lentamente alla normalità.

Gli agenti della Municipale, ai comandi di Giovanni Giardina, sono a lavoro per accertare le cause dello scontro.

