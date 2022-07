Per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione

Incidente poco prima delle 9 all’incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e viale Italia. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è stato portato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.