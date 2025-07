Messina. Incidente tra bus Atm e trenino turistico sul viale Principe Umberto

I due mezzi sono rimasti incastrati all'altezza della curva che interseca con la via Carrai

MESSINA – Incidente nel primo pomeriggio di oggi sul viale Principe Umberto. Due mezzi, il bus Atm di linea numero 21 e un trenino turistico che procedeva verso lo spiazzo di Cristo Re, si sono toccati, rimanendo incastrati, all’altezza del curvone che interseca con la via Carrai, un punto molto stretto del viale Principe Umberto. Al momento il traffico che proviene dal viale Italia / via Tommaso Cannizzaro è deviato sulla ripida salita via Leopoldo Nicotra.