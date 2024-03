Messina. Incidente tra due auto sul viale Italia

Uno dei due conducenti stasera ha perso il controllo. Colpita anche una macchina in sosta

MESSINA – Incidente stasera sul Viale Italia non lontano dalla discesa di Montepiselli. Due auto procedevano in direzione opposta. Da una prima ricostruzione, uno dei due conducenti avrebbe perso il controllo, in un tratto con l’asfalto dissestato a causa delle radici degli alberi. L’impatto ha provocato parecchi danni alle macchine nella parte anteriore ma non agli autisti. Ed è stata pure danneggiata una terza auto in sosta.

Sul luogo più pattuglie della polizia municipale. Sulle cause indagini in corso.

A causa dell’incidente, la polizia municipale ha bloccato a lungo il tratto a partire dall’altezza della clinica Cot. Ma ora la situazione si è normalizzata perché le auto sono state prelevate dai carri attrezzi.

“Sul viale Italia si rischia la vita ogni giorno”

“Lo scriva: sul viale Italia si rischia la vita ogni giorno”, ci dice un cittadino, che aggiunge: “L’asfalto è in condizioni precarie e in più si corre. Servono i dissuasori, i dossi artificiali, per evitare l’alta velocità. E la strada va sistemata”.