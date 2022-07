Messina. Incidente tra due moto in via La Farina, in codice rosso una ragazza e due feriti - Tempostretto

Oggi intorno alle 13.30 l'impatto: più serie le condizioni della passeggera rispetto ai due conducenti

MESSINA – Un impatto tra due moto in via La Farina. Oggi intorno alle 13.30, zona via Roosevelt, lo scontro tra i due veicoli ha provocato tre feriti: i due conducenti e una passeggera. Quest’ultima sarebbe stata trasportata, secondo le ricostruzioni, in codice rosso in ospedale. Si tratterebbe di una giovane.

Il mancato rispetto della precedenza alla base dell’incidente

Una delle moto dell’incidente

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio del reparto motociclisti della polizia municipale. L’ipotesi prevalente alla base dell’incidente, secondo la ricostruzione della polizia municipale, è il mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei due conducenti.