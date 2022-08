Messina. Iniziati i lavori in via Pietro Caristi - Tempostretto

In vista di una risoluzione dei disagi dei residenti, la via è aperta

MESSINA – Non più “Terra di nessuno”, come denuncia un cartello. Avviati i lavori in via Pietro Caristi. A questa via Tempostretto ha dedicato numerosi servizi con obiettivo una soluzione in termini di sicurezza ed eliminazione dei disagi. In particolare, una buca e un cedimento della carreggiata, collassata a causa della rottura del tubo in cui convogliano le acque piovane, hanno creato non pochi problemi ai residenti.

I lavori stamattina in via Caristi

Adesso, con ordinanza sindacale, è stato disposto il ripristino della transitabilità della via, ritenuta al momento utile via di accesso o di fuga per particolari emergenze che potrebbero presentarsi, escluse quelle di natura idraulica e idrogeologica.

Il tutto rimanendo invariato quanto disposto dalla precedente ordinanza con la quale viene interdetto il transito alla strada in questione in caso di allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione civile regionale, con bollettini di colore arancione e/o rosso.