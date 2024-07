Messina. Intelligenza artificiale e ambiente naturale, simposio innovativo sui Peloritani

Evento per i professionisti del settore It (Information technology) e per gli appassionati di tecnologia

In un’era caratterizzata dalla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA), emerge con crescente urgenza la necessità di un’analisi approfondita delle sue implicazioni tecnologiche ed etiche. Come eloquentemente espresso da Papa Francesco nel suo recente intervento al G7, l’IA si configura come “uno strumento affascinante e tremendo”, un paradigma tecnologico che, se non adeguatamente governato, rischia di tramutarsi in un “paradigma tecnocratico” potenzialmente deleterio.

In risposta a questa sfida intellettuale, il Gdg (Google Developer Groups) Nebrodi, in sinergia con Gdg Cloud Modena e Women TechMakers, e con il supporto tecnico di Datatonic, propone un evento di notevole rilevanza: un simposio sull’IA preceduto da un’escursione naturalistica sui Peloritani, in programma mercoledì 31 luglio ai Colli Sarrizzo. Questo connubio non convenzionale tra alta tecnologia e ambiente naturale si propone come catalizzatore per una riflessione più profonda e olistica sulle potenzialità e i limiti dell’IA.

Messina dall’alto dei Peloritani

Il programma, articolato in diverse fasi, inizia con un’escursione panoramica che offre ai partecipanti la possibilità di osservare Messina dall’alto dei Peloritani. Questo preludio naturalistico funge da contrappunto filosofico alle discussioni tecniche che seguiranno, sottolineando l’importanza di mantenere una prospettiva equilibrata nell’era dell’IA.

Il talk

Il fulcro dell’evento è rappresentato dal talk tenuto dall’esperto Maurizio Ipsale (Datatonic, Gdg Cloud Modena), incentrato sulla creazione di agenti generativi intelligenti in Google Cloud. Si esploreranno le metodologie più avanzate per l’implementazione di chatbot e si analizzeranno le tecniche di interazione naturale con l’IA, con particolare attenzione alle architetture di rete neurale e agli algoritmi di apprendimento profondo sottostanti.

Questo simposio si propone come un forum interdisciplinare, dove esperti di machine learning, sviluppatori di software, data scientist e professionisti dell’IT possono confrontarsi su tematiche all’avanguardia come l’interpretabilità dei modelli di IA, la robustezza degli algoritmi e le strategie per mitigare i bias nei dataset di training.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare l’intersezione tra innovazione tecnologica e riflessione etica, in un contesto che stimola tanto l’intelletto quanto i sensi. È un invito a riconsiderare il ruolo dell’IA nella nostra società, non come mero strumento di efficienza, ma come catalizzatore di un progresso olistico e sostenibile.

Registrazione

La partecipazione è gratuita ma soggetta a registrazione preventiva dall’url https://bit.ly/3zUiSv8 . Si consiglia vivamente ai professionisti del settore IT e agli appassionati di tecnologia di non lasciarsi sfuggire questa occasione di networking e approfondimento in un contesto tanto stimolante quanto inusuale… e di non dimenticare scarpe comode e una bottiglia d’acqua per l’escursione.

Il programma di mercoledì 31 luglio

ore 17: Passeggiata tra i boschi per godere degli splendidi panorami di Messina vista dall’alto dei Peloritani

ore 19: networking con cena al locale “Don Minico”

ore 20: GDG & WTM Welcome

ore 20.20 Maurizio Ipsale. Guida alla suite di strumenti di Google Cloud per creare potenti esperienze di intelligenza artificiale generativa. Ci addentreremo nella progettazione e distribuzione di agenti di intelligenza artificiale conversazionale utilizzando il linguaggio naturale o un approccio code-first.

ore 21.30: Chiusura lavori