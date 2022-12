"Messina International Clarinet Competition", al via la seconda edizione del concorso - Tempostretto

La competizione internazionale per Primo Clarinetto e Clarinetto Basso assegnerà ai vincitori premi di 4mila euro e concerti sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele

MESSINA – Ritorna anche quest’anno la settimana dal respiro internazionale e occasione di confronto per centinaia di giovani musicisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero per la seconda edizione della competizione “Messina International Clarinet Competition – Italy, Working in the Orchestra” voluta dal Consiglio di Amministrazione del Teatro di Messina. La competizione artistica internazionale che quest’anno si arricchirà anche del premio speciale “Romeo Tudorache” di 1.000 euro per la sezione Primo Clarinetto si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile 2023, a Messina, nel Teatro Vittorio Emanuele.

Come partecipare

ll concorso è aperto ai clarinettisti di tutte le nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1987. Gli obiettivi sono quelli di contribuire alla divulgazione della conoscenza degli strumenti a fiato, promuovere la cultura musicale incoraggiando e valorizzando i giovani strumentisti e, nel contempo, valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei luoghi che ospitano il concorso. Per iscriversi c’è tempo fino al 3 marzo 2023; tutte le informazioni sono sul sito istituzionale del Teatro di Messina a questo link

Ai vincitori delle sezioni Primo Clarinetto e Clarinetto Basso sarà corrisposto un premio in denaro del valore di euro 4.000 più un concerto da solista nella stagione musicale (2024) del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

La giuria

Musicisti illustri del panorama internazionale comporranno la giuria: Calogero Palermo (Italy) Principal Clarinet Royal Concertgebouw Orchestra – Amsterdam; Antonio Salguero (Spain), Professore al Conservatorio Superior de Musica “M. Castillo” di Siviglia e Royal Northern College of Music di Manchester; Cristopher Richards (England), Principal clarinet at London Symphony Orchestra e Professore al Royal Academy of Music di Londra; Davide Lattuada (Italy), Bass Clarinet Royal Concertgebouw Orchestra – Amsterdam; Laurent Ben Slimane (France), Bass Clarinet Philarmonia Orchestra London e Professore al Royal Academy of Music di Londra.

Per la Finale si uniranno alla giuria: Salvatore Percacciolo, Direttore d’Orchestra; Matteo Pappalardo, Direttore del Concorso; Carmelo Crisafulli Docente di Clarinetto e Direttore Conservatorio A. Corelli di Messina; Marcello Caputo, Principal Clarinet Orchestra del Teatro di Messina e Segretario Artistico del Concorso.

Le prove

Superata la fase pre-eliminatoria le prove si articoleranno secondo il seguente calendario: giovedì 30 marzo 2023, Eliminatoria; venerdì 31 marzo 2023, Eliminatoria; sabato 1 aprile 2023, Semifinale; domenica 2 aprile 2023, Finale.

“Un’importante occasione di scambi internazionali – dichiara il presidente Orazio Miloro – che sottolinea l’importanza della presenza del Teatro Vittorio Emanuele nel panorama musicale proiettando l’offerta culturale verso un ampio respiro che offra, nel contempo, concrete occasioni di crescita a giovani musicisti del territorio. L’obiettivo è quello di contribuire alla divulgazione della conoscenza degli strumenti a fiato, promuovere la cultura musicale incoraggiando e valorizzando i giovani strumentisti e, nel contempo, il nostro patrimonio artistico e culturale. La presenza di una Giuria – prosegue Miloro – composta da Professori provenienti dalle più prestigiose orchestre mondiali qualifica il Concorso e l’interesse verso la Città anche per le ricadute economiche per tutto l’indotto dei servizi”. Miloro conclude con un ringraziamento doveroso alla “Buffet Crampon” di Parigi, “nostro partner europeo”. L’evento sarà in presenza e sarà trasmesso anche in streaming sulle piattaforme mondiali di settore.