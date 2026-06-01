Messina. Investe pedone e scappa sulla litoranea

Come sta il 61enne investito. Municipale sulle tracce del pirata della strada

La Polizia Municipale è sulle tracce del conducente che ieri ha travolto un pedone sulla litoranea, all’altezza di Grotte. Il malcapitato, un 61enne della zona, è stato trasportato in ospedale. L’investitore si è allontanato senza lasciare traccia e gli agenti della sezione Infortunistica stanno ora lavorando per individuarlo. Al vaglio le immagini di video sorveglianza di zona e la raccolta delle testimonianze.

Sulle tracce del pirata della strada

Il 61enne intanto è sotto controllo dei medici. Le sue condizioni sono gravi ma non si teme per la sua vita. Ha fratture multiple ed un trauma cranico. Ha fornito una descrizione dell’accaduto agli agenti che sono convinti di poter individuare il pirata della strada in breve.

La polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina, è vicina a identificarlo. E se il conducente si costituisse, potrebbe sperare in conseguenze penali meno gravi.