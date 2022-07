Messina, isola pedonale di Torre Faro. Basile: "Decideremo insieme al Consiglio" - Tempostretto

Il sindaco di Messina rassicura: "Nessun passo indietro ma sulla pedonalizzazione faremo una valutazione assieme ai consiglieri"

MESSINA – Federico Basile, sindaco di Messina, siete tornati indietro rispetto all’idea dell’isola pedonale a Torre Faro stabilita dall’amministrazione De Luca. Un’isola pedonale solo da venerdì a domenica, dalle 18 alle 2, con una sosta riservata ai veicoli dei residenti…

“Non si tratta di un passo indietro. Noi abbiamo dovuto affrontare la situazione di un’isola pedonale gestita in modo frettoloso. L’atto del commissario del 7 giugno non risolveva alcuni problemi che si conoscevano da tempo (la giunta, con la proposta dell’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, ha modificato e integrato una deliberazione del commissario straordinario, Leonardo Santoro, n.d.r.). Abbiamo cercato di tamponare, in attesa di fare scelte strutturali”.

Ma che cosa si deve aspettare il cittadino che spera di poter andare a Torre Faro senza sopportare il disagio delle auto?

“Noi vogliamo fare un ragionamento serio con il nuovo Consiglio comunale. Una pedonalizzazione attraverso una delibera del commissario o di giunta non è un atto completo. Quest’isola pedonale è nata con determinate caratteristiche e abbiamo cercato, con la modifica dell’ordinanza del commissario, di approntare gli aggiustamenti necessari”.

Tocca dunque al Consiglio comunale che sta per avviare i lavori?

“Noi abbiamo una strategia complessiva e faremo una valutazione assieme al Consiglio. Vogliamo puntare sulla pedonalizzazione sia di Torre Faro sia di altre aree (in particolare da viale San Martino fino a villa Dante, secondo il Piano urbano della mobilità sostenibile, n.d.r). Ma intendiamo arrivarci con i giusti correttivi e le misure indispensabili, nel rispetto delle competenze del Consiglio comunale”.

