Messina-Juve Next Gen: si gioca domenica alle 20

L'intera ultima giornata del girone C di Serie C spostata di un giorno dopo il rinvio deciso dal CONI a causa dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato

MESSINA – È ufficiale: la gara tra Messina e Juventus Next Gen si giocherà domenica alle 20. Lo ha annunciato la Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale con cui è stato spostato l’intero 19esimo turno del girone di ritorno del gruppo C di Serie C, l’ultima giornata di campionato.

Le gare originariamente erano in programma per le 16.30 di sabato 26 aprile ma a causa dei funerali di Papa Francesco, scomparso ieri, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha diramato un Dpcm in cui ha disposto lo slittamento.

Le gare

Messina – Juventus Next Gen

Audace Cerignola – Latina

Avellino – Team Altamura

Az Picerno – Foggia

Cavese – Sorrento

Giugliano – Benevento

Potenza – Catania

Trapani – Casertana