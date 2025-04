Messina. L’11 aprile al via la 35ª Stagione Concertistica d’Ateneo

17 date previste dall'11 aprile al 12 giugno. Il rinvio a causa della trragedia con l'uccisione della studentessa Sara Campanella

MESSINA – “Dopo la tragica scomparsa della nostra studentessa Sara Campanella, la serata inaugurale della 35° edizione della stagione concertistica d’Ateneo, prevista per giovedì 3 aprile, è stata rinviata a venerdì 11 aprile, ore 20, in aula magna”.

Non più il 3 aprile ma l’11, dunque, ritorna l’appuntamento con la stagione concertistica dell’Università di Messina, giunta quest’anno alla 35ª edizione. Il cartellone di eventi sarà inaugurato con “Vaga Luna che inargenti” – Storia e avventure di Vincenzo Bellini, e si concluderà giovedì 12 giugno con l’esecuzione della “Seconda Sinfonia Rachmaninov” per un totale di 17 date previste.

I concerti si svolgeranno in aula magna – alle ore 20 – a eccezione di “OpenStage_UniMe” e dell’evento di chiusura che si terranno a giugno nel cortile del Rettorato.

Si alterneranno alcuni tra i compositori ed i musicisti più preparati ed eclettici del panorama musicale. Durante le serate si mescoleranno e si incontreranno diversi repertori, tra questi la musica classica, la musica da camera e il jazz.

Una particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, che potranno partecipare attraverso un concorso dedicato.

“Siamo particolarmente lieti – ha detto la rettrice – di confermare che anche quest’anno ci sarà la stagione dedicata ai Concerti dell’Ateneo, dato il gradimento espresso non solo dalla Comunità accademica, ma anche da parte della città. Ci saranno degli elementi di novità, a cominciare da un concorso che vedrà protagonisti i nostri studenti e che si terrà, auspicabilmente, nel Cortile del Rettorato così come l’ultimo evento in cartellone che si svolgerà a giugno al culmine di tre mesi di attività. Vi aspettiamo numerosi sin da giovedì 3 aprile, alle ore 20 nella nostra Aula Magna del plesso centrale, per dare il via a questa nuova edizione”.

“Questa Stagione concertistica – ha commentato il direttore artistico Giuseppe Ministeri – sarà ricca e variegata con serate dedicate alla musica classica, al jazz e non solo, con una commistione di stili e melodie. Sarà una edizione che punterà anche sui giovani e si avvicenderanno artisti importanti e qualificati sin dalla serata inaugurale che sarà dedicata alla musica e alla vita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini. Ci saranno Marco Sinopoli al pianoforte ed alla chitarra, Angelo Campolo, che ha scritto testo e narrazione che saranno arricchite da bellissime video proiezioni. Uno spettacolo multimediale con più discipline che convergeranno per creare una bellissima armonia che speriamo possa attrarre più pubblico possibile”.