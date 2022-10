Messina. La Banca del tempo luogo d'incontro e di socialità. Il convegno - Tempostretto

Domenica 16 ottobre al Teatro S. Matteo

MESSINA – La Banca del Tempo “Zancle Solidale” di Messina, col patrocinio del Comune e del

Centro servizi volontariato di Messina, ha organizzato il convegno “Tempo di stare insieme” che si svolgerà domenica 16 ottobre alle 16,30 presso il Teatro dell’oratorio San Matteo, viale Giostra,

in occasione dei 10 anni di attività dell’associazione. Il convegno vuole focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’associazionismo ed in particolare della Banca del Tempo nella realtà del nostro territorio e sulla sua integrazione nel tessuto cittadino. Vi saranno anche dei simpatici intermezzi comici.

Interverranno al convegno: Liana Cannata, assessore del Comune di Messina con delega alle politiche giovanili, pari opportunità, Banca del Tempo. Rosario Ceraolo, direttore del Centro servizi volontariato di Messina Leonina Grossi, presidente dell’ Associazione nazionale delle Banche del Tempo. Pier Paolo Zampieri, docente di Sociologia urbana e rurale presso l’Università degli Studi di Messina. La Banca del Tempo Zancle Solidale di Messina, nata nel Marzo 2012, è un’associazione di Promozione sociale, i cui iscritti (singoli cittadini, ma anche associazioni o enti) scambiano attività, competenze e servizi, utilizzando il tempo come moneta. Ogni scambio è contabilizzato in ore, qualunque sia il tipo di prestazione fornita, senza l’intermediazione di denaro. La Banca del Tempo non è volontariato ma una nuova forma di collaborazione, basata sulla reciprocità e la solidarietà.