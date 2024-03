Messina. La battaglia contro i disturbi alimentari si combatte con la realtà virtuale

Giornata nazionale del fiocchetto Lilla. Riflettori accesi sulla lotta ai disturbi del comportamento alimentare con una serata dedicata alla realtà virtuale e all'intelligenza artificiale

MESSINA -In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto Lilla, il prossimo mercoledì 20 marzo, a partire dalle ore 19 la Sala Laudamo dell’Ente regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina sarà il palcoscenico di una interessante iniziativa: il progetto “Arcadia VR” verrà presentato al pubblico. Questa rivoluzionaria proposta, unica nel suo genere in Italia, si propone di sviluppare, testare e implementare metodologie innovative basate sull’utilizzo della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale per affrontare i disturbi del comportamento alimentare.

Durante il “Coffee Talk: Art & Neuroscience”, una serata pensata per promuovere un dialogo aperto e inclusivo, esperti del calibro di Giuseppe Riva dell’Università Cattolica di Milano e Caterina Renna dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, condivideranno le loro conoscenze e ultime ricerche. Seguirà uno spettacolo di danza de “Le Sorelle” di Lecce, che offrirà una prospettiva unica sul percorso di recupero per chi affronta questi disturbi.

“I disturbi del comportamento alimentare – sottolinea Flavia Marino, ricercatrice del Cnr-Irib di Messina – riguardano il rapporto con il cibo e l’immagine del proprio corpo, portando a pensieri ossessivi su cibo, peso, forma corporea e controllo dell’alimentazione”. Il progetto “Arcadia VR”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è il frutto della collaborazione tra diverse istituzioni e aziende sanitarie, con l’obiettivo di rendere accessibile al vasto pubblico la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Messina, dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e dall’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina. L’ingresso è gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa importante iniziativa di sensibilizzazione. Organizzazione dell’evento a cura di Flavia Marino, Rosa Musotto, Alfio Puglisi, Antonio Cerasa, Antonio Barbera, Giovanni Pioggia.

Alla serata sarà presente il direttore generale dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce, perché da anni c’è una proficua collaborazione e numerose progettualità tra l’Asp di Trapani e il Cnr Irib di Messina sui questi temi dei disturbi alimentari e su altro.