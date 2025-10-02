Messina. La Biblioteca comunale ora apre anche il sabato mattina

Orario ampliato

Orario ampliato alla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”. Questo mese sarà aperta anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13, grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della biblioteca T. Cannizzaro. Al momento il sabato sarà consentito solo studio e lettura in sede (non sarà possibile il prestito).

Ecco i nuovi orari completi di ottobre: Lunedì: 9:00 – 13:00; Martedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00; Mercoledì: 9:00 – 13:00; Giovedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00; Venerdì: 9:00 – 13:00; Sabato: 9:00 – 13:00; Domenica: Chiuso.