Redazione

Messina. La Biblioteca comunale ora apre anche il sabato mattina

giovedì 02 Ottobre 2025 - 10:33

Orario ampliato

Orario ampliato alla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”. Questo mese sarà aperta anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13, grazie alla collaborazione con l’associazione Amici della biblioteca T. Cannizzaro. Al momento il sabato sarà consentito solo studio e lettura in sede (non sarà possibile il prestito).

Ecco i nuovi orari completi di ottobre: Lunedì: 9:00 – 13:00; Martedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00; Mercoledì: 9:00 – 13:00; Giovedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00; Venerdì: 9:00 – 13:00; Sabato: 9:00 – 13:00; Domenica: Chiuso.

