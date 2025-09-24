Messina. Nasce l’associazione “Amici della biblioteca Tommaso Cannizzaro”

Intesa con l'Amministrazione comunale per la promozione della lettura e della valorizzazione della Biblioteca comunale e dei luoghi di cultura presenti al PalaAntonello

Sabato 27 settembre, dalle ore 17 sino alle 19, nella Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, al primo piano del Palacultura Antonello, l’Associazione “Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro” incontrerà la cittadinanza per illustrare obiettivi e finalità della convenzione firmata con l’Amministrazione comunale.

L’Associazione, stamani, è stata presentata alla stampa, nel corso di un incontro, cui hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Culturali, Enzo Caruso, e l’assessora alle Politiche Giovanili, Liana Cannata.

“L’Associazione – ha dichiarato il Sindaco Basile – è costituita dai volontari del Servizio civile nazionale, che negli anni scorsi hanno prestato servizio nella Biblioteca comunale Cannizzaro. L’intesa, a titolo gratuito, tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione, è volta a mettere a frutto le competenze acquisite in favore della promozione della lettura e della valorizzazione della Biblioteca comunale Cannizzaro e dei luoghi di cultura presenti al PalaAntonello. E’ una forma di collaborazione con istituzioni e città, che mi auguro possa ripetersi anche in altri comparti”.

“Siamo orgogliosi di questo circuito virtuoso, avviato dall’Amministrazione con il sindaco De Luca e proseguito con Basile, – ha spiegato l’assessore Caruso – con particolare riferimento al settore culturale e turistico, che ha offerto l’occasione, non solo di avvalerci di giovani preparati e motivati per i vari servizi in Biblioteca, ma anche di poter trasferire competenze utili per la loro carriera. Oggi la costituzione di questa Associazione e la convenzione firmata con l’Amministrazione consentono di poterci avvalere di una collaborazione che porterà ulteriori benefici alla collettività”.

“Vedere i giovani protagonisti – ha concluso l’assessora Cannata – al centro di iniziative e percorsi fa sempre piacere e significa che la nostra città porta avanti idee e proposte di pubblico interesse. Come nel caso specifico dell’Associazione ‘Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro’, che arricchirà l’offerta culturale della città per rendere la biblioteca un luogo di socializzazione, conoscenza e apprendimento per tutta la comunità”.

Il presidente dell’Associazione, Gabriele Arnò, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il “prezioso supporto nella costituzione e nella formazione dei giovani volontari del Servizio Civile nazionale”.

Si realizzeranno eventi di promozione della lettura per tutte le età; laboratori creativi di alfabetizzazione informatica e linguistici; attività di supporto per estendere gli orari di apertura al pubblico; visite guidate a luoghi di interesse culturale come la Galleria d’Arte, il Museo Vara e Giganti; Tornei e pomeriggi dedicati a videogiochi e ai giochi da tavolo; mercatino del libro usato.

La collaborazione, che avrà una durata di tre anni, si basa sul principio costituzionale di sussidiarietà, che promuove la cooperazione tra enti pubblici e iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.