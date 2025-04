Messina, la cartografia dello Stretto di Marabello allo studio Anastasio

Da sabato sera fino al 16 maggio per il decimo appuntamento con Sopralluoghi

Messina – La cartografia dello Stretto di Luciano Marabello, il filo a matita che tracciando spazi fisici si perde nell’affollato Stretto di Messina per tornare a orientarsi. Per il decimo appuntamento di Sopralluoghi, lo studio Anastasio di via Calamech 14 sabato 12 aprile alle 18.30 ospita “Ogni visibile è invisibile” dell’architetto e artista messinese.

Questo il titolo della cartografia, fatta di disegni analitici e visionari per ristabilire una mappa di orientamento e narrazione di un mare che trasfigura e traduce. “Ogni cartografia è sempre un racconto realista e insieme immaginario”, spiega Marabello. Visitabile fino al 16 maggio.