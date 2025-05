Messina. La città di Risa rivive nel canale Due Torri

Dal 14 al 18 maggio, un'installazione ambientale di Anna Viscuso e un progetto con la partecipazione dell'Istituto comprensivo Evemero

MESSINA – Un evento a Messina ideato da Anna Viscuso, artista visiva e studentessa. Un progetto curato per la tesi magistrale all’Accademia di Belle Arti di Firenze: “Sognando Risa” al canale Due Torri di via Canalone e s’inaugura oggi alle 11.

Spiega Anna Viscuso: “Questo evento, che celebra una leggenda locale, vedrà l’installazione di pannelli galleggianti sull’acqua, rappresentanti frammenti della mitica città di Risa, che si dice si trovi sommersa sotto il lago Pantano Piccolo. Attraverso i linguaggi contemporanei delle arti visive, come l’arte relazionale e le installazioni site-specific, l’azione mira ad attivare un senso di comunità, appartenenza e memoria storica. La leggenda della Città Sommersa di Risa funge da pretesto per porre l’attenzione sulla Messina scomparsa a seguito del terremoto del 1908, permettendo di ricordarne non solo lo splendore, ma anche di far riemergere certi frammenti simbolici del glorioso passato della città, per creare un futuro radioso e pieno di possibilità. L’evento non si limita all’installazione: stamattina, in presenza delle istituzioni, gli alunni delle classi 4A, 4B e 5A dell’Istituto comprensivo Evemero da Messina parteciperanno al workshop “Flash” con l’autore e artista performativo Lelio Naccari. Durante questo incontro, i ragazzi daranno vita a una “processione” celebrante la città di Risa, esplorando elementi di ritmo, ascolto e consapevolezza corporea. Gli stendardi realizzati dai ragazzi durante il workshop “Sognando Risa”, condotto dall’artista Anna Viscuso, saranno branditi dai giovani partecipanti in un’esibizione che unisce arte e comunità”.

L’installazione ambientale sarà visibile fino al 18 maggio, giorno in cui si svolgerà la performance “Sottacqua” a cura di Lelio Naccari, alle ore 17:00, in cui “una creatura riemerge dalle acque di Ganzirri, portando con sé il respiro dimenticato di una città sommersa: Risa, mito e memoria. In questa performance tra corpo e poesia, che intreccia suggestioni del teatro kabuki a un linguaggio sospeso tra prosa e lirica, prende forma un viaggio onirico tra le rovine interiori e le geografie sommerse dell’anima”.

In questa occasione, verranno esposti anche gli stendardi creati durante il workshop presso la Foro G Gallery” il 12 aprile scorso.

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Comune di Messina, del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, dell’Assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, e di numerosi collaboratori tra cui Paolo Alibrandi, Barbara Buceti, Mauro Platania della Proloco Capo Peloro, la Riserva naturale Laguna di Capo Peloro, il Circolo Canottieri Peloro, Lillo Mangraviti della Cooperativa Lago Grande, l’Istituto Comprensivo Evemero da Messina con la Dirigente Angela Mancuso, la Vicepreside Loredana Merlino e il Presidente del Consiglio d’Istituto Massimo Costanzo e Roberta Guarnera della Foro G Gallery.