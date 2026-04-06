64 giovani candidati e “un futuro assessore” per Basile sindaco di Messina

Presentate alla Galleria Vittorio Emanuele le due liste under 35 e under 45 dal candidato e dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca

MESSINA – “Cateno per i Giovani” e “De Luca Sindaco di Sicilia” per Federico Basile candidato sindaco di Messina. Con 64 giovani candidati, sono state presentate alla galleria Vittorio Emanuele le due liste giovanili, in un appuntamento che ha visto i giovani salitre sul palco per raccontarsi.

“All’interno dellr due liste sarà individuato il futuro assessore alle Politiche giovanili”

Sessantaquattro ragazze e ragazzi si sono presentati alla città, portando con sé esperienze, competenze e soprattutto un forte senso di appartenenza.La lista “De Luca Sindaco di Sicilia” è composta da candidati under 35, mentre la lista “Cateno per i Giovani” coinvolge candidati under 45, delineando così un percorso strutturato di partecipazione e crescita per diverse fasce generazionali. All’interno di queste due liste sarà inoltre individuato il futuro assessore alle Politiche giovanili, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale delle nuove generazioni nel progetto amministrativo”, viene annunciato da Sud chiama Nord.

“A caratterizzare l’impegno dei candidati sarà anche il modello della “militanza a punti”, una strategia che valorizza la partecipazione attiva durante la campagna elettorale, premiando non solo la capacità di raccogliere consenso ma anche il contributo concreto in termini di presenza, coinvolgimento e condivisione delle attività. I dettagli operativi di questo sistema saranno illustrati nei prossimi giorni. “Dalle loro parole – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – emerge chiaramente un sentimento autentico di amore per Messina e la volontà concreta di contribuire alla sua crescita”, si sottolinea nel comunicato.

De Luca: “Formiamo la nuova classe dirigente”

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha rilanciato “il senso della sfida”: “Abbiamo voluto queste due liste per formare una nuova classe dirigente. Non è un concorso a premi: è un percorso di crescita, formazione ed esperienza. La campagna elettorale non deve essere cannibalismo, ma un momento di costruzione. Così come abbiamo sempre fatto noi siamo per il porta a porta, per gli incontri nei quartieri, per il confronto diretto con i cittadini. ‘Cateno per i giovani’ non è un brand, è una missione. Scegliete sempre la strada più difficile, perché è quella che vi rende liberi. Noi stiamo costruendo il futuro di Messina, e lo faremo insieme, quartiere per quartiere”.

Basile: “La politica è studio e formazione”

A chiudere l’incontro l’intervento di Federico Basile, che ha posto l’accento sul “valore della partecipazione e sulla responsabilità della nuova generazione”: “La politica non è approssimazione: è studio, formazione, ascolto e azione concreta. Le liste dei giovani devono essere trainanti, non solo nei voti ma nelle idee. In questi anni abbiamo dimostrato con i fatti il cambiamento della città, ma il futuro dipende da voi”.

Basile ha poi “richiamato i principi guida dell’azione amministrativa”: “Serietà, responsabilità, visione e rispetto devono essere la nostra stella cometa. Messina è la nostra città, la nostra casa: dobbiamo continuare a camminare a testa alta”.