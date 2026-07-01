 Messina. La "Curva Sud" ricorda Giulia: "Il tuo ricordo in eterno vivrà"

Messina. La “Curva Sud” ricorda Giulia: “Il tuo ricordo in eterno vivrà”

Redazione

Messina. La “Curva Sud” ricorda Giulia: “Il tuo ricordo in eterno vivrà”

mercoledì 01 Luglio 2026 - 11:00

"Giulia è figlia di questa città, il tuo ricordo in eterno vivrà" è lo striscione esposto allo stadio Scoglio e in via Circuito

MESSINA – La città di Messina è ancora scossa dalla tragedia che ha portato via Giulia Scimone. La sedicenne è stata travolta dalla moto guidata da un coetaneo in via Circuito a Torre Faro nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno. Nella serata di ieri la “Curva Sud Messina” ha voluto omaggiarla esponendo uno striscione fuori dallo stadio Franco Scoglio e in via Circuito dove si poteva leggere: “Giulia è figlia di questa città, il tuo ricordo in eterno vivrà”.

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La morte di Giulia, cosa sappiamo sulle indagini

Parenti, amici e tutta la città sono ancora provati dalla scomparsa di una giovane che avrebbe pagato a carissimo prezzo l’errore di un 19enne che, dai video caricati sui social e poi cancellati, sembrava solito compiere certe “prodezze” su una ruota. In questi giorni il corpo della ragazza sarà sottoposto ad autopsia mentre la difesa del 19enne accusato di omicidio stradale ha trovato un intoppo con il legale che ha rinunciato a difenderlo.

Giulia torna a casa

L’esame medico legale sul corpo di Giulia sarà conferito oggi pomeriggio alle 16 in Procura, molto probabilmente sarà affidato al dottor Letterio Visalli. Soltanto dopo l’autopsia il corpo della giovane sarà restituito alla famiglia per i funerali.

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