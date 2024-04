Messina. La Fauci: “Degrado a San Michele”

Le segnalazioni del consigliere: "Intervenga l'amministrazione comunale'

MESSINA – “Degrado nella zona di San Michele”. Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia) chiede l’intervento dell’amministrazione comunale. Così scrive in un post su Facebook, con tanto di documentazione fotografica: “Mentre passeggiamo per le strade della nostra città, non possiamo fare a meno di notare una serie di mancati interventi che, purtroppo, parlano più di mille comunicati stampa e celebrazioni. Se queste mancanze, poi, vengono segnalate con continuità dai cittadini, ecco che occorre alzare la voce una volta per tutte. Voglio porre l’attenzione su tre specifici casi”.

“Il muro dimenticato”

Scrive La Fauci: “Da fine marzo viene segnalato il crollo di un muro in una villetta pubblica a San Michele. La risposta? Nulla di fatto. I detriti sono ancora lì e rappresentano quanto una semplice messa in sicurezza non ci sia mai stata”.

“La fogna ribelle”

E ancora: “Non lontano da lì, una fogna ha deciso di non contenere più i suoi liquami. Nonostante le segnalazioni, le acque luride continuano a fluire, senza sosta”.

“Le fioriere distrutte”

Conclude La Fauci in modo polemico: “Infine, la piazzetta dove le fioriere sono state distrutte, lasciando dietro di sé solo cocci e ricordi di un verde che fu. I frammenti di ceramica sono ancora lì, forse ad aspettare che qualcuno si accorga di loro. Questi non sono semplici episodi di ordinaria manutenzione non eseguita, ma sono la prova di un disinteresse cronico che affligge chi dovrebbe custodire la sicurezza e la bellezza della nostra comunità. Comprendo (ironicamente) che al momento ci sia una campagna elettorale europea da portare avanti e macro argomenti (il ponte sullo Stretto) da cavalcare a convenienza. Ma non bisogna mai dimenticare i piccoli interventi che possono migliorare la vita dei cittadini messinesi”.