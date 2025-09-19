Messina. La festa di San Michele dal 20 al 29 settembre

Ritorna l'appuntamento religioso nel villaggio, tra iniziative e la processione. Ecco il programma
MESSINA – Solennità di San Michele Arcangelo. Dopo un primo momento il 14 settembre, si entra nel vivo dal 20 al 29 settembre grazie a tante iniziative a cura della parrocchia guidata da padre Carlo Olivieri, con l’Arcidiocesi e il Comune di Messina. La processione nel villaggio di San Michele è in programma domenica 28 settembre.
Previsti pure momenti d’animazione per bambini e ragazzi, concerti, la “Corrida” e una gara di pittura.