Messina. La festa di San Michele dal 20 al 29 settembre

venerdì 19 Settembre 2025 - 12:25

Ritorna l'appuntamento religioso nel villaggio, tra iniziative e la processione. Ecco il programma

MESSINA – Solennità di San Michele Arcangelo. Dopo un primo momento il 14 settembre, si entra nel vivo dal 20 al 29 settembre grazie a tante iniziative a cura della parrocchia guidata da padre Carlo Olivieri, con l’Arcidiocesi e il Comune di Messina. La processione nel villaggio di San Michele è in programma domenica 28 settembre.

Previsti pure momenti d’animazione per bambini e ragazzi, concerti, la “Corrida” e una gara di pittura.

